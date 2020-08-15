Самолет из Санкт-Петербурга в Анталью вернулся в аэропорт вылета из-за неубранных шасси

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет, вылетевший в Анталью из Санкт-Петербурга, вынужденно вернулся в Пулково из-за неубранных шасси. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры, сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, самолет рейсом FV 5663 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня в 13:48 по маршруту Санкт-Петербург – Анталья. После взлета в связи с тем, что не произошло уборки шасси, самолет возвратился в аэропорт вылета.

"Посадка воздушного судна произведена благополучно. На борту находилось 408 пассажиров и 13 членов экипажа. В настоящее время запланирован вылет резервного судна", — говорится в сообщении.-0-