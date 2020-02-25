Самолет из Тегерана экстренно сел в Анкаре из-за коронавируса

25 февраля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Самолет, выполнявший рейс Тегеран - Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Эсенбога в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажиров.

Самолет с 132 пассажирами на борту сел в аэропорту Анкары в 10.29 (по местному времени). Бригады медиков Минздрава Турции предварительно обследовали пассажиров, у 17 из которых выявлена высокая температура.

В Турции на сегодняшний день не зарегистрировано случаев коронавируса.

Ранее Turkish Airlines сократила количество ежедневных рейсов в Тегеран до двух и ограничила обратные рейсы только турецким пассажирам. Турция также закрыла свои сухопутные границы и железнодорожное сообщение с Ираном.

Случаи заражения коронавирусом нового типа были выявлены в 25 странах мира. По последним данным, количество летальных исходов в Китае составило 2663, выздоровели более 26,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.-0-