Самолет Кишинев – Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет молдавской авиакомпании FLY ONE, совершавший рейс из Кишинева в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок, сообщает МИР 24.
Техническую неисправность обнаружили через несколько минут после взлета, когда лайнер еще следовал над территорией Молдовы. Командир экипажа принял решение вернуться в Кишинев.
Через два часа пассажиры вылетели в Москву тем же бортом. Самолет приземлился во Внуково, затем вылетел обратным рейсом.-0-
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