Самолет Кишинев – Москва вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет молдавской авиакомпании FLY ONE, совершавший рейс из Кишинева в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок, сообщает МИР 24.

Техническую неисправность обнаружили через несколько минут после взлета, когда лайнер еще следовал над территорией Молдовы. Командир экипажа принял решение вернуться в Кишинев.

Через два часа пассажиры вылетели в Москву тем же бортом. Самолет приземлился во Внуково, затем вылетел обратным рейсом.-0-