Самолет компании Air Canada прервал полет из-за запаха паленой пластмассы в салоне лайнера

3 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Пассажирский самолет канадской авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто (провинция Онтарио) в Виннипег (провинция Манитоба), вернулся в аэропорт вылета из-за запаха паленой пластмассы в салоне. Об этом сообщил телеканал CTV.
Командир корабля решил прервать полет и вернуться в Торонто через 15 мин после вылета. На борту лайнера находились 126 пассажиров. Никто из них не пострадал.-0-
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