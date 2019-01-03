Самолет компании Air Canada прервал полет из-за запаха паленой пластмассы в салоне лайнера

3 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Пассажирский самолет канадской авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто (провинция Онтарио) в Виннипег (провинция Манитоба), вернулся в аэропорт вылета из-за запаха паленой пластмассы в салоне. Об этом сообщил телеканал CTV.

Командир корабля решил прервать полет и вернуться в Торонто через 15 мин после вылета. На борту лайнера находились 126 пассажиров. Никто из них не пострадал.-0-