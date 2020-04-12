Самолет компании Air France обстреляли в аэропорту в Республике Конго

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет A330 компании Air France был обстрелян в аэропорту города Пуэнт-Нуар в Республике Конго. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей авиаперевозчика.

Во время происшествия в самолете не было людей. "В момент инцидента в нем не было ни экипажа, ни пассажиров", - рассказали в Air France.

Авиалайнер должен был вывезти из Африки граждан Франции, "застрявших" там из-за пандемии коронавируса. На маршруте была запланирована посадка в столице Центрально-Африканской Республики – городе Банги, где транспорт также ожидали граждане Франции.

Самолет обстреляли на стоянке в аэропорту города Пуэнт-Нуара. На его фюзеляже заметны отверстия от пуль. На замену авиалайнеру из Парижа будет отправлен Boeing 777-200. Обратный рейс из Республики Конго он совершит в понедельник утром.-0-