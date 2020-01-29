Самолет, летевший из Баку в Москву, столкнулся со стаей птиц

Фото авиакомпании "Азербайджанские авиалинии"
29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ), летевший по маршруту Баку - Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта имени Гейдара Алиева.
"Капитан воздушного судна "Азербайджанских авиалиний", вылетевшего в 20:31 по местному времени из Баку в Москву, принял решение вернуться в Международный аэропорт имени Гейдара Алиев после столкновения самолета со стаей птиц", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.
По данным пресс-службы, лайнер успешно приземлился в бакинском аэропорту. Никто не пострадал.-0-