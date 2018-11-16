Самолет, летевший из Москвы в Лондон, экстренно приземлился в Берлине

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воздушному судну, летевшему в Лондон из Москвы, пришлось срочно менять маршрут и вынужденно совершить экстренную посадку в Берлине. Об этом сообщает российский Пятый телевизионный канал.

Самолет принадлежит британской авиакомпании British Airways. Экипаж подал сигнал бедствия в воздушном пространстве Польши. Затем самолет экстренно снизился, и до берлинского аэропорта экипажу пришлось вести лайнер в трех тысячах километрах от земли.

По предварительной информации, причиной экстренной посадки стала разгерметизация салона. Поэтому потребовалось сильное снижение — на большей высоте жизни пассажиров и экипажа были бы под угрозой.

На борту находились не только российские и английские граждане, но и жители других стран, совершавшие перелет с пересадкой в Москве. Никто из находившихся на борту не пострадал, но самолет пока находится в Берлине.-0-