Самолет, летевший из Москвы в Лондон, экстренно приземлился в Берлине

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воздушному судну, летевшему в Лондон из Москвы, пришлось срочно менять маршрут и вынужденно совершить экстренную посадку в Берлине. Об этом сообщает российский Пятый телевизионный канал.
Самолет принадлежит британской авиакомпании British Airways. Экипаж подал сигнал бедствия в воздушном пространстве Польши. Затем самолет экстренно снизился, и до берлинского аэропорта экипажу пришлось вести лайнер в трех тысячах километрах от земли.
По предварительной информации, причиной экстренной посадки стала разгерметизация салона. Поэтому потребовалось сильное снижение — на большей высоте жизни пассажиров и экипажа были бы под угрозой.
На борту находились не только российские и английские граждане, но и жители других стран, совершавшие перелет с пересадкой в Москве. Никто из находившихся на борту не пострадал, но самолет пока находится в Берлине.-0-
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