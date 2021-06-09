Самолет МиГ-29 ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет МиГ-29 ВВС Болгарии, который выполнял учебно-тренировочное задание над Черным морем, потерял радиосвязь и пропал с радаров. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны республики.

"Сегодня, 9 июня 2021 года, при выполнении учебно-тренировочного задания над акваторией Республики Болгария самолет МиГ-29 ВВС Болгарии потерял радиосвязь и в 00.45 пропал с радаров. Немедленно была начата поисково-спасательная операция, которая продолжается ", - говорится в пресс-релизе.

В поисковой операции участвуют силы и средства военно-морских сил, Совместного командования специальных операций, пограничной полиции и ВВС.

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