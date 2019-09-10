Самолет Москва - Анталья совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталью (Турция), вынужденно приземлился в аэропорту в Краснодаре, сообщает 10 сентября ТАСС.

По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности. Согласно данным портала слежения за самолетами Flightradar24, борт Airbus A321-231 авиакомпании Red Wings вылетел из аэропорта Домодедово. Затем он развернулся над Черным морем и вернулся в Россию.

На борту находились 215 пассажиров. Подробности уточняются.-0-