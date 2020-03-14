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14 марта 2020, 16:32

Самолет Москва-Челябинск приземлился в Казани из-за сообщения об угрозе взрыва

Фото flightradar24.com
Фото flightradar24.com

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет, вылетевший из Москвы в Челябинск, штатно сел в Казани. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, причиной экстренной посадки стало сообщение об угрозе взрыва на борту воздушного судна.

На место вызваны сотрудники транспортной полиции. Они выясняют обстоятельства ЧП на борту.

Также сегодня подал сигнал тревоги самолет рейса Будапешт - Москва, после чего лайнер снизился до 4,5 тыс. м. Он благополучно приземлился в Шереметьево. По данным источника, на борту сработал датчик неисправности системы кондиционирования.-0-

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