Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье

Фото Nordwind Airlines
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы, 10 января совершил жесткую посадку в Анталье, сообщил турецкий портал Airporthaber, который отслеживает события в области гражданской авиации.
По его информации, пилоты лайнера A321-200 с бортовым номером VQ-BRS запросили экстренную посадку в Анталье в связи с задымлением. Во время посадки одно из шасси самолета от удара деформировало фюзеляж.
Российское генконсульство в Анталье сообщило, что на борту самолета не было пассажиров, а экипаж не пострадал.-0-