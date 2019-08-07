Самолет певицы Pink загорелся в Дании

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет с тур-командой американской певицы Pink загорелся при экстренной посадке в аэропорту датского города Тирструп, сообщает
В момент загорания на борту частного воздушного судна Cessna 560XL, летевшего в Данию из Осло, находились десять человек. Артистки среди них не было. Никто не пострадал.
Причины инцидента выясняются.-0-
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