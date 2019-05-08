Самолет потерпел крушение в аэропорту Мьянмы

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал в международном аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщает агентство The Myanmar Times .

Подробности происшествия не сообщаются, информации о пострадавших не поступало. О катастрофе проинформировали в воздушной гавани.

По данным источников в авиационной отрасли, воздушное судно соскользнуло со взлетно-посадочной полосы и развалилось на три части. -0-