Самолет приземлился в Оттаве после столкновения с птицами

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Air Canada столкнулся в ночь на 28 марта со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Оттавы. Об этом сообщил телеканал
На борту самолета Airbus A321, следовавшего из Ванкувера в Оттаву, находились 170 пассажиров и восемь членов экипажа. После столкновения лайнер совершил посадку, хоть один из двигателей был поврежден. Никто не пострадал.-0-
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