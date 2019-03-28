Самолет приземлился в Оттаве после столкновения с птицами

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Air Canada столкнулся в ночь на 28 марта со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Оттавы. Об этом сообщил телеканал CBC .

На борту самолета Airbus A321, следовавшего из Ванкувера в Оттаву, находились 170 пассажиров и восемь членов экипажа. После столкновения лайнер совершил посадку, хоть один из двигателей был поврежден. Никто не пострадал.-0-