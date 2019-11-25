Самолет пропал с радаров у берегов Уэльса

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкий самолет Cessna 172 пропал с радаров и перестал отвечать на радиосообщения у северо-западного побережья Уэльса. Как сообщает телеканал Sky News, британская береговая охрана и местная полиция начали поисково-спасательную операцию. Задействован вертолет.

Сколько людей находилось в самолете, который, предположительно, потерпел крушение в районе острова Англси, неизвестно. Cessna 172 управляется одним пилотом и может взять на борт до трех пассажиров.-0-