Самолет Qatar Airways совершил экстренную посадку в Мумбаи

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways с 200 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Мумбаи (административный центр штата Махараштра). Об этом 1 мая сообщило агентство "Синьхуа".
По его информации, 30 апреля рейс вылетел из Чунцина в Доху. Во время полета экипаж обнаружил неисправность в одной из систем лайнера, и самолет совершил экстренную посадку в Мумбаи. Как сообщило генеральное консульство КНР в Мумбаи, на борту находились более 200 граждан Китая. Они были размещены в гостиницах, им предоставили питание.
После устранения неисправностей самолет 1 мая вылетел из Мумбаи и доставил пассажиров в Доху. Власти Китая консультируются с властями Катара и авиакомпанией Qatar Airways об оказании им помощи.
Точный характер неисправности самолета неизвестен.-0-
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