Самолет разбился в Нигерии

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разведывательный самолет разбился возле аэропорта столицы Нигерии Абуджи, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министра авиации африканской страны Хади Сирика.

"Турбовинтовой двухмоторный самолет Beechcraft King Air 350i нигерийских ВВС потерпел катастрофу при вылете из международного аэропорта Абуджи. Он направлялся на северо-запад в город Минна в штате Нигер, - цитирует министра нигерийский телеканал Arise. - У машины отказал один из двигателей".

По данным телеканала, выживших в аварии нет. Власти пока не сообщили, сколько человек находилось на борту.

В свою очередь нигерийская газета Vanguard публикует фотографии, на которых видно, что над местом падения машины поднимается густой дым. Издание приводит свидетельства очевидцев, согласно которым пилот отвел самолет от жилых кварталов, тот упал в поле и полностью сгорел.-0-