Самолет с 21 человеком на борту потерпел крушение в Техасе

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет, на борту которого находился 21 человек, упал в поле в округе Уоллер к западу от Хьюстона (штат Техас). Местное отделение телекомпании ABC ссылается в своей информации об инциденте на данные полиции, сообщает ТАСС.

В результате крушения ранены два человека.

На кадрах с места происшествия видно, что корпус воздушного судна практически полностью разрушен, предположительно, в результате возгорания.

Информации о причинах падения самолета не поступало.-0-