Самолет с 317 пассажирами совершил аварийную посадку на Тайване

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Cathay Dragon совершил аварийную посадку на Тайване из-за дыма в двигателе, сообщает
Лайнер с 317 пассажирами 8 апреля летел в Гонконг из тайваньского города Гаосюн. Вскоре после вылета у него выявили задымление в правом двигателе. Самолет сбросил над морем топливо и через полчаса благополучно вернулся в аэропорт.
По предварительной информации, причиной инцидента могло стать столкновение с птицами.-0-
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