Самолет с 317 пассажирами совершил аварийную посадку на Тайване

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Cathay Dragon совершил аварийную посадку на Тайване из-за дыма в двигателе, сообщает Центральное информационное агентство острова (CNA).

Лайнер с 317 пассажирами 8 апреля летел в Гонконг из тайваньского города Гаосюн. Вскоре после вылета у него выявили задымление в правом двигателе. Самолет сбросил над морем топливо и через полчаса благополучно вернулся в аэропорт.

По предварительной информации, причиной инцидента могло стать столкновение с птицами.-0-