Самолет с 76 пассажирами вынужденно сел в аэропорту Казани

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном аэропорту Казани сегодня вынужденно сел пассажирский самолет авиакомпании "Икар" с 76 пассажирами на борту, сообщает ТАСС.

"Самолет, следовавший рейсом Орск - Шереметьево (Москва), вынужденно сел в Казани в 04.54. На борту 76 пассажиров. Борт в данный момент находится в Казани", - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Причиной вынужденной посадки самолета стала некорректная индикация топлива, сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова. По ее словам, пассажиры зарегистрированы на рейс авиакомпании "Сибирь", которая доставит их до пункта назначения.-0-