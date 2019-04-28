Самолет с горящим двигателем благополучно приземлился в аэропорту

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe успешно приземлился в международном аэропорту Тамбо вблизи Йоханнесбурга в ЮАР после возгорания двигателя. Об этом сообщает газета The Sun .

Самолет Boeing 767 готовится совершить экстренную посадку в ЮАР из-за горящего двигателя Пожарные расчеты находятся в аэропорту для оказания помощи в случае необходимости. Другие подробности пока не известны.

Возгорание могло произойти из-за столкновения лайнера с птицей. Самолет выполнял рейс Йоханнесбург - Хараре и должен был приземлиться в зимбабвийской столице.

Другие подробности пока не сообщают-0-