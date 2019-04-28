Самолет с горящим двигателем благополучно приземлился в аэропорту

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe успешно приземлился в международном аэропорту Тамбо вблизи Йоханнесбурга в ЮАР после возгорания двигателя. Об этом сообщает газета
Возгорание могло произойти из-за столкновения лайнера с птицей. Самолет выполнял рейс Йоханнесбург - Хараре и должен был приземлиться в зимбабвийской столице.
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