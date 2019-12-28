Самолет с 149 пассажирами вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за неисправности

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет "Уральских авиалиний" с 149 пассажирами на борту вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово из-за неисправности, сообщает ТАСС.

Лайнер направлялся в Симферополь, однако после срабатывания датчика некорректного измерения скорости вынужден был запросить посадку в аэропорту вылета в Екатеринбурге.

До приземления самолету более трех часов пришлось в воздухе вырабатывать топливо. Посадка прошла успешно.

Пресс-служба Кольцово уточнила, что аэропорт работает в штатном режиме. Происшествие не повлияло на вылеты и прилеты воздушных судов.-0-