Самолет со спортсменами-парашютистами потерпел крушение в Кемеровской области

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области, сообщает ТАСС.

По последним данным, в результате падения самолета пострадали 17, погибли 9 человек.

Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт и врезался в лесной массив. Как сообщили в прокуратуре, экипаж упавшего воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей. В пресс-службе МЧС России отметили, что легкомоторный самолет типа L-410 совершил жесткую посадку в населенном пункте Журавлево.

Аэродром Танай расположен в Промышленновском районе Кузбасса рядом с границей с Новосибирской областью. На его базе создан и действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.-0-