Самолет совершил экстренную посадку в Гамбурге из-за замыкания в кофеварке

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Lufthansa сегодня утром совершил экстренную посадку в аэропорту Гамбурга, причиной послужило короткое замыкание в бортовой кофеварке, сообщает агентство DPA.

Самолет вылетел из датского города Биллунн и направлялся во Франкфурт-на-Майне. Во время полета на бортовой кухне появился запах гари, командир принял решение приземлиться в Гамбурге.

По данным агентства, на борту находились 90 пассажиров, никто не пострадал.-0-