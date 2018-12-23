Самолет совершил экстренную посадку в Гамбурге из-за замыкания в кофеварке

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Lufthansa сегодня утром совершил экстренную посадку в аэропорту Гамбурга, причиной послужило короткое замыкание в бортовой кофеварке, сообщает агентство DPA.
Самолет вылетел из датского города Биллунн и направлялся во Франкфурт-на-Майне. Во время полета на бортовой кухне появился запах гари, командир принял решение приземлиться в Гамбурге.
По данным агентства, на борту находились 90 пассажиров, никто не пострадал.-0-
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