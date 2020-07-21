Самолет США совершил жесткую посадку в Колумбии

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухмоторный самолет Управления по борьбе с распространением наркотиков (DEA) США совершил жесткую посадку в аэропорту столицы Колумбии. Об этом 20 июля сообщила газета El Tiempo.

По ее информации, в столичном аэропорту "Эль-Дорадо" после взлета пилот двухмоторного самолета сообщил о том, что отказали шасси. Некоторое время воздушное судно вырабатывало топливо рядом с Боготой. При касании взлетно-посадочной полосы самолет закружило, развернуло на 180 градусов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ведется расследование.-0-