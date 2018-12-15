Самолет Су-27 разбился в Украине

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житомирской области Украины сегодня во время плановых полетов разбился самолет Су-27, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.
"В ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются", - говорится в сообщении.-0-
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