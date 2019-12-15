Самолет упал на загруженную трассу

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Piper PA-34 совершил экстренную посадку на трассу в американском городе Финикс в районе местного автопарка, сообщает Daily Mail.
Самолет приземлился примерно в трех километрах от взлетно-посадочной полосы. Причины инцидента пока неизвестны.
Воздушное судно сначала упало, затем выкатилось на оживленную трассу, повредило несколько транспортных средств и остановилось в середине проезжей части.
В результате инцидента пострадали 48-летний пилот и 42-летний пассажир, повреждены фюзеляж летательного аппарата и одно крыло.-0-