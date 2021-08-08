Самолет упал на жилой дом в американском штате Миннесота

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одномоторный самолет врезался в жилой дом в городе Виктория (штат Миннесота). Все, кто находился на борту, погибли. Об инциденте сообщило местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на офис шерифа.

Трагедия случилась около в 17.40 субботы по местному времени. О точном количестве пассажиров не сообщается, но известно, что на земле при крушении самолета никто не пострадал.

Телеканал со ссылкой на Федеральное авиационное управление США также проинформировал, что самолет направлялся из муниципального аэропорта Александрии (штат Виргиния) в аэропорт города Иден-Прери (штат Миннесота). Как уточнил Национальный совет по безопасности на транспорте США, это был самолет модели Mooney M20.

Ведется расследование случившегося.-0-