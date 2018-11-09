Самолет упал в аэропорту Гайаны через несколько минут после взлета

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский Boeing 757 авиакомпании Fly Jamaica упал сегодня в аэропорту Джорджтауна (Гайана) через несколько минут после взлета, сообщает Daily Mail.

Самолет авиакомпании Fly Jamaica отправлялся в Торонто (Канада). Известно, что через десять минут после взлета была обнаружена проблема в гидравлической системе самолета, экипаж принял решение вернуться. Однако во время приземления самолет вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, из-за чего врезался в забор и кучу песка. Повреждены крыло и двигатель.

На борту лайнера было 128 человек, шесть из них получили ранения и были доставлены в больницу. -0-