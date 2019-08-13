Самолет вернулся в аэропорт Нью-Йорка по причине потери детали при взлетe

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing-777 авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди, потеряв деталь при взлете. Об этом сообщает портал
Рейс MU588 вылетел из Нью-Йорка 12 августа и приземлился вновь в 19:25 того же дня (02:25 13 августа), о о происшествии стало известно только сейчас.
Согласно фотографии, сделанной одним из пассажиров, на крыле самолета не хватает интерцептора - специального механизма, от которого зависит образование подъемной силы и сопротивления.
Отмечается, что на борту самолета в момент ЧП находились около 300 пассажиров. Boeing-777 совершил несколько кругов вокруг аэропорта для того, чтобы выработать топливо, после чего успешно приземлился.-0-
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