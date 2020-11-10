10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолеты с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
По имеющейся информации, первые четыре самолета Ил-76 вылетели из Ульяновска. На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства. Позже в небо поднялись еще два самолета. В российском Минобороны напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В обращении к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "в миротворческом центре в Карабахе будут представлены российские и турецкие военнослужащие".-0-
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