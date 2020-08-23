Самосвал и автобус столкнулись на Калужском шоссе в Москве

Фото 360tv.ru
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять человек пострадали при столкновении автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
На 20-м км Калужского шоссе произошло столкновение автобуса и самосвала. По предварительной информации, пострадали 10 человек, сообщает агентство. По его информации, в автобусе находились 20 человек.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и 12 бригад скорой помощи.
По данным агентства, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем грузового автомобиля, который въехал во впереди идущий автобус.-0-