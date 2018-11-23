Samsung принес извинения за смертельные случаи и болезни рабочих

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава концерна Samsung Ки Нам Ким в телеэфире принес извинения работникам, заболевшим в связи с вредным производством, а также семьях скончавшихся от данных заболеваний, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

При этом Ки Нам Ким выразил сожаление в связи с недостаточными мерами концерна для защиты от "потенциальных рисков для здоровья на производстве чипов и жидкокристаллических дисплеев". "Мы приносим искренние извинения тем, кто страдал от заболеваний, а также их семьям", - заявил он.

Также концерн Samsung согласился выплатить компенсации бывшим и нынешним сотрудникам, заболевшим в результате контакта с вредными химикатами на рабочем месте.

Конфликт между руководством и работниками компании начался более 10 лет назад, после смерти от лейкемии 23-летней сотрудницы в 2007 году. Ее отец нашел единомышленников среди сотрудников Samsung и их родственников, организовав движение, борющееся за признание ответственности концерна за здоровье работников на опасном производстве.

Правозащитная группа "Защитники здоровья и прав работников индустрии полупроводников" (SHARPS) задокументировала 320 случаев тяжелых заболеваний среди сотрудников фабрик Samsung, 118 из этих людей скончались.-0-