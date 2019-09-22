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22 сентября 2019, 22:21

Самую большую в Европе статую Будды Майтреи открыли в Калмыкии

Фото ТАСС
Фото ТАСС

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия и освящения самой большой в Европе статуи Будды Майтреи (Будды Грядущего) прошла 22 сентября в городе Лагани в Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС.

Высота статуи - 12,5 м, вес - 30 т. Статуя покрыта золотой краской и сделана с учетом всех канонов, внутрь заложены специальные освященные субстанции, тексты с молитвами, горсти земли со святых мест и драгоценные пилюли, символизирующие тело, речь, ум Будды. Статуя возводилась на пожертвования жителей республики.

После открытия и освящения статуи началась праздничная программа, на которой выступят творческие коллективы республики. Завершится праздник фейерверком.-0-

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