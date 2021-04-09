Самые богатые страны мира являются основными получателями вакцин от COVID-19 - Bloomberg

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самые богатые страны являются получателями вакцины против COVID-19 - жителям 27 таких стран, которые составляют 11% мирового населения, было доставлено 40% всей мировой изготовленной вакцины, в то время как 11% беднейших государств получили лишь 1,6% этих препаратов, сообщает Bloomberg.

Согласно анализу данных Bloomberg, страны с самыми высокими доходами вакцинируют своих жителей в 25 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами. В агентстве проанализировали распределение более 726 млн доз, введенных в 154 странах. Отмечается, что в настоящее время было произведено достаточно вакцин, что позволило сделать прививки около 5% населения мира, но распределение было неравномерным.

На долю Соединенных Штатов приходится 24% вакцинаций в мире, это 4,3% населения Земли, в то время как в Пакистане проживают 2,7% населения планеты, но доля этого государства в глобальной вакцинации составляет лишь 0,1%. США планирует сделать прививки 75% своих жителей в следующие три месяца. Между тем из 54 стран только три смогли провести вакцинацию, а это не более 1% населения Земли.

Богатые страны заранее закупают миллиарды доз препарата, что позволяет им вакцинировать свое население полностью.-0-