Самый длинный в Китае подводный автотоннель откроется к концу года

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый длинный в Китае подводный автомобильный тоннель откроется для движения к концу 2021 года, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на предприятие Third Harbor Engineering при Китайской компании коммуникаций и строительства, отвечающей за реализацию проекта.

Тоннель длиной 10,8 км и шириной 43,6 м строится под озером Тайху на востоке Китая. Это озеро третье по величине в стране из пресноводных. Тоннель станет продолжением автомагистрали Чанчжоу - Уси, общая протяженность которой составит почти 44 км.

Third Harbor Engineering сообщило, что строительство подводного тоннеля началось в январе 2018 года в восточной провинции Цзянсу. Сейчас на объекте завершено возведение фундаментных плит. На строительстве тоннеля используется автоматическое оборудование для обработки стали и интеллектуальные мониторинговые системы, помогающие обеспечить нулевой сброс сточных вод и пыли.-0-