Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост построили в Португалии

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Португалии построили самый длинный подвесной пешеходный мост в мире. Его длина - 516 м, сообщает CNN.

Мост, получивший название 516 Arouca, находится в часе езды к югу от Порту, в геопарке Арока, который славится живописными и экстремальными пешеходными маршрутами. Мост расположился в восточной части геопарка и соединяет водопад Агиейрас и ущелье Пайва, а внизу, на расстоянии 176 м от пешеходной части сооружения, протекает река Пайва.

Перила моста представляют собой жесткую сетку, а палуба состоит из 127 четырехметровых модулей. Поддерживается конструкция стальными тросами и двумя массивными и высокими V-образными башнями.

По словам представителей геопарка, прогулка по мосту занимает около 10 минут. В это время можно полюбоваться панорамным видом на водопад, живописное ущелье и, благодаря тому, что пешеходная часть моста сделана из прозрачной сетки, стремительное течение реки внизу.

"Мы надеемся, что мост заинтересует людей самых разных возрастов и сфер деятельности: любителей инженерного дела, ценителей природы, а также тех, кто предпочитает экстремальные виды отдыха", - говорится в заявлении местного совета муниципалитета Арока.

На строительство моста, спроектированного португальской студией Itecons, понадобилось три года. Последние работы были завершены в июле 2020 года. Точная дата открытия моста для туристов пока не называется, администрация парка запланировала это событие на нынешнюю осень.

В 2017 году самый длинный в мире подвесной пешеходный мост был открыт в швейцарском кантоне Вале. Длина сооружения составляет 494 м.-0-