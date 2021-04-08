Санаторий "Беларусь" не может выплатить зарплату персоналу из-за проволочек МИД Литвы

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящийся в Литве под санкциями ЕС санаторий "Беларусь", расположенный в курортном литовском городе Друскининкай и являющийся собственностью Минска, не может выплатить работникам заработную плату еще за январь из-за проволочек Министерства иностранных дел Литвы. Об этом заявил директор лечебно-оздоровительного учреждения Илья Епифанов, сообщает ТАСС.

"На счету санатория для такой выплаты не хватает денег, их можно получить из Беларуси, но у нас нет гарантий, что эти средства, о необходимости получения которых мы неоднократно обращались в литовский МИД, попадут на наш счет", - сообщил Илья Епифанов агентству ЭЛЬТА.

По словам директора, санаторий четыре раза запрашивал об этом внешнеполитическое ведомство. "Министерство пока такого разрешения не дало. Молчит или обсуждает вопрос - не знаю", - сказал Епифанов.

Работающий в Литве банк скандинавского капитала Swedbank заморозил в декабре 2020 года, ссылаясь на примененные Евросоюзом санкции против Минска, счет санатория как собственности Беларуси. Штат санатория насчитывает около 400 человек, из них около 350 являются литовскими гражданами. Потеряв зарплату, многие лишились единственного источника доходов. Персонал провел несколько акций протеста, обвиняя власти Литвы в безразличии к их проблемам, которые во многом возникли в результате политической линии Вильнюса.

Из 13 тыс. человек, ежегодно бывающих в санатории, более половины составляют нуждающиеся в оздоровительных услугах белорусские дети. "Беларусь" регулярно входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков местного самоуправления. В 2018 году санаторий был 28-м в списке крупнейших налогоплательщиков Литвы, перечислив в государственный бюджет балтийской республики в виде налогов около 1 млн евро.-0-