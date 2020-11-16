16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Майя Санду побеждает на выборах президента Молдовы, набрав 56,91% голосов после обработки более 99% протоколов, у ее соперника Игоря Додона - 43,09%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ночь на понедельник на сайте ЦИК, сообщает ТАСС.

Согласно последней информации, Санду поддержали свыше 910 тыс. граждан Молдовы, Додона - более 689 тыс.

Центризбиркому остается лишь обработать протоколы примерно с 20 зарубежных участков. Все бюллетени внутри страны подсчитаны. По сведениям ЦИК, Санду поддержали свыше 92% проголосовавших за границей граждан Молдовы.

В республике 15 ноября прошел второй тур выборов президента. Голосование завершилось в 21.00 по местному времени. Согласно последним данным ЦИК, явка избирателей составила 52,76%.-0-