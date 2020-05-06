Санитарный самолет разбился в Аргентине

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарный самолет Learjet-35 разбился и загорелся при посадке в аэропорту Эскеля (провинция Чубут, Аргентина). Два человека погибли, еще двое пострадали, сообщает аргентинская газета La Nacion.

Уточняется, что в результате аварии на месте происшествия погибли врач и медсестра. Состояние выживших - оба пилоты - оценивается как тяжелое, они госпитализированы с травмами.

Цель полета заключалась в том, чтобы перевезти трехлетнего мальчика с патологией сердца для лечения в Буэнос-Айрес.

Ведется расследование. По предварительным данным, авария случилась из-за плохой видимости: на момент происшествия в районе аэропорта был сильный туман. С начала пандемии аэропорт Эскеля приостановил коммерческую деятельность и принимал только специальные рейсы.-0-