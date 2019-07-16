Санкции ЕС не повлияют на деятельность Турции в Средиземном море - МИД

16 июля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Турция заявила, что решение ЕС о введении против нее санкций не повлияет на решимость страны продолжать добычу углеводородов в Восточном Средиземноморье, заявили в МИД Турции.

"Турция продолжит защищать свои права и права киприотов-турок и расширит свою деятельность в этом аспекте", - говорится в заявлении министерства.

В турецком внешнеполитическом ведомстве отметили, что "это решение показывает, насколько предвзятым является Европейский союз по вопросу Кипра. Киприоты-турки имеют равные права на природные ресурсы острова, а ЕС этим решением действует так, словно турецких киприотов не существует".

В опубликованном Советом ЕС заявлении говорится, что в свете "продолжающихся и новых незаконных буровых работ в Турции Совет приостановит переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и согласится не проводить Совет ассоциации и дальнейшие встречи в рамках диалога на высоком уровне между ЕС и Турцией".

Европейский союз 15 июля ввел санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, где были обнаружены большие месторождения природного газа. Анкара, оспаривающая границы ИЭЗ, направила в район свое судно, заявив, что бурение продлится до 3 сентября. Власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна, но, несмотря на это, Турция направила второе судно для проведения геолого-разведочных работ на шельфе.-0-