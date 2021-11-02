Санкции и международная изоляция: Польша стремительно падает в яму, которую рыла другим

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская сеть судебных советов исключила Польшу из своей организации, объявив об отходе этой страны от принципов правового государства. Накануне Евросоюз де-факто ввел экономические санкции против Варшавы, обязав Польшу выплачивать миллионный штраф ежедневно. Европейские политики не скрывают своего неприятия польских коллег, американские СМИ пишут, что Польша больше не соответствует принципам демократической европейской страны. Варшава стремительно движется к статусу страны-изгоя, пишет аналитический портал RuBaltic.Ru.

Членство Польши в Европейской сети судебных советов (ENCJ) было приостановлено в 2018 году из-за реформы польского Конституционного суда, которую европейские судьи посчитали неправовой. Последующие три года европейские судьи выражали надежду, что Варшава одумается и обеспечит независимость судебной ветви власти от правящей партии "Право и справедливость" (ПиС).

Однако Варшава не только не одумалась, но и устроила новый европейский скандал на юридической почве. Реформированный по правилам "ПиС" и полностью ей лояльный Конституционный суд постановил, что Основной закон страны в Польше первичен по отношению к законодательству Евросоюза.

В результате Польшу из Европейской сети судебных советов выгнали вовсе. Президент ENCJ Филиппо Донати на заседании организации в Вильнюсе с горечью констатировал, что европейские судьи не увидели прогресса в обеспечении Варшавой независимости суда в Польше. Страна, в которой судебная система подчиняется правящей партии, в их уважаемой организации состоять не может.

Днем ранее до этого обидного, но не создающего угроз для Варшавы решения суд Европейского союза в Люксембурге приговорил Польшу к штрафу в миллион евро каждый день до тех пор, пока польское руководство не откажется от конституционной реформы и не перестанет вмешиваться в работу судей.

Такие штрафы - это де-факто санкции. Казалось бы, 365 млн евро в год - не бог весть какая сумма. За 15 лет членства в ЕС Польша получила 130 млрд. Однако угрозу для Варшавы представляет не сумма штрафа, а тенденция. Дело в том, что это уже не первые санкции против Польши. Такими же по сути своей санкциями стали штрафные выплаты в 500 тыс. евро ежедневно за использование на границе с Чехией угольной шахты "Туров". В прошлом месяце штраф, в этом месяце штраф, из престижной европейской организации исключили, угрожают лишить права голоса в Совете ЕС…

Польша явно покатилась по наклонной. Ключевые европейские политики без стеснения возмущаются ею в самых экспрессивных выражениях. "Любой, кто отвергает верховенство Европейского суда, кто отвергает Европейский союз как правовое сообщество, кто отвергает независимость правосудия, тот фактически покидает Европейский союз как правовое сообщество", - заявил глава лидирующей в Европарламенте Европейской народной партии Манфред Вебер на недавнем "разборе на парткоме" - слушаниях по Польше в Европейском парламенте.

До недавнего времени защитой партии "Право и справедливость" были Соединенные Штаты, но у администрации Байдена польские правые не в фаворе. Варшаву обвиняют в том, что она своим поведением разрушает "сообщество демократий", дискредитирует своих союзников по ЕС и НАТО и создает "экзистенциальный кризис" в Европе. Об этом пишут крупнейшие американские СМИ, в частности The Washington Post.

За исключением Венгрии, союзников в конфликте со всем Западом у Варшавы нет. Польша неизбежно скатывается к статусу страны-изгоя.

Примечательно, что именно этого статуса она много лет добивалась для России, призывая к международной изоляции своей большой восточной соседки и ее президента Владимира Путина. Польша сама подавала западным партнерам пример, как надо. Не приглашала Путина на памятные мероприятия в честь освобождения Освенцима, рассказывая, что приглашения получили только демократические лидеры, и вообще концлагерь освободила не Красная армия, а Второй Украинский фронт, так что Россия как правопреемник Советского Союза здесь вообще ни при чем. Сегодня же Польша сама сваливается в яму международной изоляции, заключает RuBaltic.Ru.-0-