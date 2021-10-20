Санкции курам на смех: Литва рекордными темпами наращивает импорт из Беларуси

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - сентябре 2021 года Литва импортировала белорусских товаров примерно на 800 млн евро, то есть на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные опубликовал Департамент статистики республики, сообщает аналитический портал RuBaltic.Ru.

На проблему белорусского импорта в Литве обратили внимание общественные активисты. Они обнаружили: каждый десятый литр пива на полках их магазинов производит белорусское предприятие "Криница". По предварительным данным, ежегодно в Литве продают около 20 млн л белорусского пива, это почти 10% всего внутреннего рынка.

Однако пиво отнюдь не главный товар, который Литва закупает у Беларуси. В статье, опубликованной Департаментом статистики Литвы два месяца назад, говорится, что по итогам первых шести месяцев этого года импорт из Беларуси подскочил на 58,3% и составил почти 560 млн евро. Несмотря на санкции, утверждает Департамент статистики Литвы, поток товаров из этой страны в Литву не только не замедлился, но и стал рекордным: компании бросились покупать белорусские товары до того, как их поставки были нарушены.

Экономист банка SEB Тадас Повилускас обращает внимание на то, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году торговля между странами падала. То есть отчасти Беларусь в Литве просто отыгрывает свои экспортные потери. За январь - сентябрь 2019 года она отправила в Литву продукции на 812,9 млн евро. За январь - август этого года - почти столько же (796,6 млн евро), никакие санкции США и ЕС этому не помешали.

Комментируя результаты первого полугодия, Тадас Повилускас пришел к выводу: по итогам следующих шести месяцев ситуация будет выглядеть значительно хуже. Но его прогнозы пока не сбываются. В июле и августе Литва продолжала ударными темпами закупать белорусскую продукцию.

При этом RuBaltic.Ru отмечает, что самую большую прибыль в торговле с Литвой Беларуси принесла электроэнергия. Та самая, от которой Литва должна была оградиться после запуска БелАЭС. "Президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, глава МИД Габриэлюс Ландсбергис и другие представители литовского истеблишмента уговаривают своих зарубежных товарищей присоединиться к бойкоту островецкого "атомного монстра". Тем временем выясняется, что в январе - августе этого года Литва заплатила за белорусское электричество 132,6 млн евро. Примерно на 46 млн евро больше, чем за весь 2020 год", - пишет RuBaltic.Ru. Департамент статистики Литвы раскрыл секрет Полишинеля: требуя от других прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, сама республика этого не делает. Поставки не просто продолжаются - они растут по сравнению с периодом, когда БелАЭС еще не работала.

"На ум приходят слова известной песни из советского кинофильма: "Что они ни делают, не идут дела". Лоббировали санкции против Беларуси - нарастили импорт белорусской продукции. Объявили бойкот БелАЭС - увеличили импорт белорусского электричества. Если бы политикам вручали премии за самые нелепые "достижения", представители Литвы определенно претендовали бы на Гран-при", - резюмирует RuBaltic.Ru.-0-