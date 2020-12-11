Санкции против "Беларуськалия" нанесут ущерб экономике Литвы в сотни миллионов евро - эксперт

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции против "Беларуськалия" нанесут ущерб экономике Литвы в сотни миллионов евро. Об этом заявил основной владелец терминала Biriu Kroviniu Terminalas (BKT) в Клайпеде Игорь Удовицкий, сообщает BNS.

По словам бизнесмена, введение санкций в отношении "Беларуськалия" по требованию белорусской оппозиции принесет пользу Германии, России, Канаде и другим странам, имеющим заводы по производству калийных удобрений. По его словам, они увеличат капитализацию своих компаний на десятки миллиардов евро.

"Но готова ли Литва платить за успехи других стран? Цена такого успеха - сотни миллионов евро упущенной выгоды ежегодно, тысячи сотрудников порта, железных дорог и других связанных компаний, потерявших работу", - говорит Игорь Удовицкий.

По его мнению, в таком случае Литва также должна взять на себя ответственность за потерю средств к существованию десятков тысяч белорусских горняков и их семей, а также сотен тысяч белорусских бюджетников, которые также живут на выручку от экспорта удобрений.

"Многие из тех, кто рассматривает возможность введения санкций в отношении "Беларуськалия", даже не осознают цену предмета своих обсуждений. Убежден, что после более детального изучения масштабов этого бизнеса и его важности для Литвы вопрос о санкциях перестанет быть актуальным", - сказал Игорь Удовицкий.

Он напомнил, что удобрения "Беларуськалия" уже 20 лет экспортируются через Литву в условиях жесткой конкуренции с другими портами и странами. "Я противник санкций. За 28 лет работы с "Беларуськалием" видел много ситуаций, поэтому ситуация с санкциями не нова. Раньше всегда и во всех случаях позиция Литвы была однозначной - санкции вредны. Так было и в 2011 году, когда Литва, Латвия и Словакия заблокировали аналогичные санкции", - пояснил бизнесмен.-0-