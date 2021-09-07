Санкции против Польши потребовала ввести Еврокомиссия

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) подала иск против Польши в Европейский суд юстиции с требованием уплаты Варшавой ежедневных штрафов до тех пор, пока в этой стране не будут устранены нормы закона, нарушающие независимость судебной системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

"Еврокомиссия приняла решение обратиться в Европейский суд юстиции с требованием наложить финансовые штрафы на Польшу, чтобы добиться выполнения Варшавой решения Европейского суда юстиции, касающегося работы дисциплинарной палаты польского Верховного суда, и приостановки действия польских законов, влияющих на независимость судебной системы. Еврокомиссия просит суд наложить ежедневные штрафы на Польшу до тех пор, пока все эти решения суда не будут выполнены в полном объеме", - говорится в заявлении.

Размер ежедневного штрафа, который должна будет платить Варшава, определит суд. "Решение Еврокомиссии связано с действиями польских властей, которые продолжают подрывать независимость польской судебной системы", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

Европейский суд ранее обязал Польшу приостановить применение положений о Дисциплинарной палате Верховного суда, назначенной для проведения разбирательств, касающихся дисциплинарных взысканий в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. В июле Конституционный суд Польши вынес решение о том, что положения Договора о ЕС, на основании которого европейский суд обязывает государства-члены к применению обеспечительных мер по делу о судебной системе, не соответствуют польской конституции.

Еврокомиссия обратилась к Польше с требованием до 16 августа подтвердить намерение соблюдать решение суда о Дисциплинарной палате и предупредила, что в случае невыполнения этой просьбы ЕК обратится в суд с требованием о наложении штрафа на Польшу.-0-