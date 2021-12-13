Санпропуск для посещения массовых мероприятий планируют ввести в Аргентине с 1 января

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сертификат о полностью пройденной вакцинации от коронавируса жители Аргентины должны будут предъявить для посещения массовых мероприятий и дискотек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

"Подтверждение прохождения полной вакцинации от COVID-19 будет требоваться с 1 января от всех лиц старше 13 лет для деятельности, представляющей наибольший эпидемиологический риск", - говорится в сообщении.

В целом в Аргентине с населением 45,8 млн человек с начала пандемии как минимум одну прививку сделали более 37,2 млн человек, полностью вакцинированы около 31 млн. От коронавируса в республике вакцинируют не только совершеннолетних, но и детей старше трех лет. С начала пандемии в Аргентине коронавирусом заразились 5,35 млн человек, умерли 116,7 тыс. заболевших.-0-