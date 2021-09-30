Саркози приговорили к году тюрьмы

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году и приговорили его к году заключения, сообщает телеканал BFM TV.

Суд считает, что Саркози продолжал предвыборные митинги, несмотря на превышение расходов выше установленного законом лимита.

Отмечается, что отбывать срок Николя Саркози будет вне тюрьмы, но с электронным браслетом. При этом на оглашении приговора Саркози отсутствовал.

Как сообщает ТАСС, процесс начался в Уголовном суде Парижа 20 мая 2021 года. Саркози отверг предъявляемые ему обвинения, назвав утверждения о превышении расходов финансирования его штабом "сказками". В ходе заседания 15 июня он заявил, что ему не было известно о созданной его помощниками двойной бухгалтерии. 17 июня прокуратура потребовала приговорить Саркози к году тюрьмы, включая шесть месяцев условного заключения. Также бывшему президенту грозит штраф в размере 3 750 евро.-0-