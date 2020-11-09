Сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания с писателем Михаилом Жванецким прошла на Новодевичьем кладбище в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

Проститься с писателем пришли министр культуры РФ Ольга Любимова, певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, актер Леонид Барац, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, актер Леонид Ярмольник, музыканты Евгений Маргулис, Александр Розенбаум, артистка Клара Новикова, писатель Евгений Гришковец и другие.

"Мы много лет знакомы, много лет были рядом, у нас был театр миниатюр, где вначале были Витя Ильченко, Рома Карцев, Михаил Михайлович. Потом не стало Вити, потом не стало Романа Андреевича, теперь - и Михаила Михайловича. Потрясающий, фантастический, гениальный - никто сегодня так не умеет слушать, никто сегодня так не выразит мысль, как Михаил Михайлович. Мною придумана миллион лет назад фраза, что в юморе есть единица измерения "один жван" - это так и есть, и я живу с такой единицей измерения", - сказала Клара Новикова.

Как отметил Михаил Швыдкой, неслучайно программа Жванецкого называлась "Дежурный по стране", но он был не просто дежурным, он был родственником каждого из нас, близким человеком. "Он сформулировал то, что мы боялись сформулировать сами для себя, он нам помог выжить тогда, когда, казалось бы, выжить невозможно", - отметил он.

По его словам, Михаил Жванецкий давал всем чувство юмора, благодаря которому все понимали, что мы живем в стране, где можно жить.

Писателя похоронили рядом с могилами Галины Волчек и Марка Захарова.-0-