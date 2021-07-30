Саудовская Аравия c 1 августа разрешит въезд привитым от коронавируса туристам

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия с 1 августа вновь разрешит посещать страну владельцам туристических виз при наличии у них двух прививок от коронавируса любой из одобренных в королевстве вакцин. Такую информацию на своей странице в Twitter разместило министерство туризма страны, сообщает ТАСС.

"С 1 августа 2021 года снимается ограничение на въезд в королевство для носителей туристических виз, которые прошли вакцинацию. Им не нужно будет проходить обязательный карантин при предъявлении свидетельства об иммунизации", - сказано в заявлении. В нем также отмечается, что за 72 часа до прибытия в Саудовскую Аравию туристам необходимо пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

К настоящему моменту власти страны одобрили четыре препарата против коронавируса для применения на территории королевства, а именно вакцины производства американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Саудовская Аравия начала выдавать специализированные туристические визы в сентябре 2019 года. По данным Минтуризма, за шесть месяцев было выдано не менее 400 тыс. таких виз, однако в марте 2020 года из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции в королевстве их выдача была приостановлена.

По последним данным, в Саудовской Аравии с населением 34,2 млн человек с начала пандемии было зарегистрировано 523 397 случаев COVID-19, от последствий заражения умерли 8212 пациентов. Сейчас в королевстве зарегистрировано 11 358 человек, проходящих лечение, из которых 1395 находятся в критическом состоянии.

Вакцинация в стране началась в декабре прошлого года, она объявлена добровольной и бесплатной. При этом привиться могут как подданные королевства, так и резиденты из числа иностранных граждан. По информации Минздрава, в Саудовской Аравии сделано уже 26 010 054 прививки, а более половины жителей получили хотя бы одну дозу препарата.-0-