Саудовская Аравия для спасения экономики в три раза повышает НДС

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Саудовской Аравии в три раза повышают налог на добавленную стоимость (НДС) в рамках мер жесткой экономии, предпринимаемых для поддержки страдающей из-за пандемии экономики. Об этом сообщает ВВС.

Помимо повышения НДС, будут временно приостановлены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума (надбавка на дороговизну) бюджетникам.

Поступления в казну Саудовской Аравии резко сократились с падением цен на энергоносители и прекращением воздушных перелетов на фоне пандемии коронавируса. При этом НДС в стране был введен лишь два года назад - в попытке сократить зависимость экономики страны от мировых цен на нефть-сырец.

По новым правилам, с 1 июля НДС вырастет с 5% до 15%, а выплата надбавки на дороговизну жизни будет приостановлена с 1 июня. "Эти меры болезненны, но необходимы, чтобы поддерживать финансовую и экономическую стабильность в средне- и долгосрочной перспективе и преодолеть этот беспрецедентный коронавирусный кризис с наименьшими потерями", - заявил министр финансов Мохаммед аль-Джадаан.

Заявление прозвучало после того, как по итогам I квартала расходы превысили доходы в казну, а бюджетный дефицит составил $9 млрд. Доходы от нефти в королевстве упали за этот период почти на 25% по сравнению с тем же периодом 2019 года - до $34 млрд, а общая выручка сократилась на 22%. В то же время Центробанк Саудовской Аравии еще в марте отчитался о резком сокращении золотовалютных резервов до самого низкого уровня с 2011 года.

Эти меры, как ожидается, замедлят темпы и масштаб программы экономических реформ "Видение-2030", которую пытается претворить в жизнь кронпринц Мухаммед ибн Салман. В 2019 году Саудовская Аравия сумела получить рекордные $25,6 млрд, выпустив на биржу в Эр-Рияде первичные акции национального нефтяного гиганта Aramco. Этот шаг стал одним из основных в планах кронпринца по модернизации экономики и ослаблении ее зависимости от нефтяных цен.-0-